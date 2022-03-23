高中生拿學測成績，也可參加技職體系的四技申請入學。技專校院招生策略委員會今天公告，之前因疫情影響而無法參加學測的考生，若要參加111學年四技申請入學，可提出專案申請，直接通過第一階段篩選，只要參加第二階段複試，以複試成績換算取代學測成績，決定是否錄取。

「四技申請入學」主要招收高級中等學校普通科、綜合高中學程或藝術群專業群科學生，透過申請獲得進入科技校院就讀的機會，每位考生可報名至多5個校系志願，於3月21日至25日受理第一階段報名。

由於今年起考生可勾選學習歷程檔案作為備審資料，聯合會在4月11日至21日開放系統讓考生練習介面使用；考生在5月5日至12日第二階段報名時，需正式上傳（或勾選）備審資料，並於5月18日至31日到科技校院參加面試、實作或測驗等項目。

不過今年大學學測在1月下旬舉行，許多考生因為疫情影響而無法應試；同時由於疫情多變，之後的四技申請入學第二階段複試也要提早提出因應策略，以防範未然。

技專校院招生策略委員會今天公告111學年四技申請入學應變機制，因確診接受隔離治療而無法參加學測的學生，可採網路方式或書面方式向技專校院招生委員會聯合會提出專案申請，經審核通過後，直接通過第一階段篩選，學生再依簡章規定報名第二階段並到校參加複試，以複試成績換算取代學測成績；如複試時再遇疫情，則以學習歷程備審資料成績計算。

若屬於「尚未解除隔離之確診個案」、被中央流行疫情指揮中心列為「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」的學生，都不可以參加招生學校到校複試項目，也可向聯合會提出專案申請，以學測與學習歷程備審資料成績計算。特別提醒的是，自公告日後，因個人因素出國者，不適用應變方案。