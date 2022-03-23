《Special Force 2》2022 春季王者爭霸戰賽事，將於 3月 26 日正式開戰，當日賽程會於官方YouTube進行全程實況轉播，所有參賽隊伍將同場較勁，爭奪春季賽事的冠軍寶座。

本次樂意傳播舉辦的《Special Force 2》2022 春季王者爭霸戰，比賽將在台中進行，雖然是以線下賽形式舉辦，但不減玩家們的熱情。參賽選手中，可見到許多去年參與夏季聯賽的菁英戰士們，例如夏季聯賽冠軍隊的『XiAng』、亞軍隊的mYp※Oyoun┼G 以及季軍隊的《KQF》→Capter 和 《KQF》→紅茶 等諸多高手，其中『XiAng』和 mYp※Oyoun┼G 選手將在本次攜手出戰，將會有哪些精采的表現，真是令人期待。

(圖/業者提供)

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此次賽事分為「分組循環賽」、「準決賽」、「季殿賽」和「冠亞賽」進行，對戰隊伍將從官方指定的對戰地圖中，以隨機或指定的方式抽選，先後擔任攻防方，互相較勁。

首先的「分組循環賽」階段，六支參賽隊伍將分為 A 、 B 兩組，同組內的三支隊伍將相互進行單局決勝制的比賽，各組前兩名，才有晉級「準決賽」的資格。為了讓選手有更多發揮的空間，在「準決賽」與「季殿賽」時，將採用三局兩勝制，而在最後「冠亞賽」則採用五局三勝制進行。由於本次賽事將於一日內決出春季冠軍，如何在緊湊的賽程中，脫穎而出，不僅考驗選手對各地圖了解與戰術豐富度外，臨場的反應與體力也尤為重要。

(圖/業者提供)

「 2022 春季王者爭霸戰」賽事時程

●比賽時間：2022/3/26 (六) 12：00 ~ 19：00

而為了讓更多玩家能夠一起參與賽事和同樂，官方不僅邀請玩家擔任賽評與主播，轉播精彩的比賽外，也準備了「直播抽獎」以及現場的「打卡戳戳樂」等好康活動，讓玩家們不管是親臨現場或線上觀看，都有機會獲得賽事限定的各式獎勵。

(圖/業者提供)

不僅如此，官方為感謝熱情參賽的選手以及喜愛遊戲的玩家們，除了原先準備的遊戲點數、轉蛋道具、實體週邊以及限定的永久槍枝獎勵外。更邀請到知名 3C 廠商「血手 Bloody (伍佰科技)」以及「 v – color 」加碼贊助各式電競周邊，包含血手Bloody 的電競機械鍵盤、遊戲光學滑鼠和霓彩耳麥，以及 v – color的 16GB 4266MHz RGB超頻記憶體組和 RGB 虛擬燈條等好禮，都將在賽事期間，免費送給選手和觀眾們！

此外，官方的「冠軍預測」活動同步開跑中，凡是參加預測的玩家們，即可獲得「 活動 D 轉蛋 20 顆」，更有機會取得「 最新 CASHSP 轉蛋 5 顆(共兩種)」以及 TP 點數等虛寶禮物。更多詳細賽事內容以及活動資訊可至官網查詢。