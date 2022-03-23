監察院今天公布最新一期廉政專刊，立法院長游錫堃存款720萬餘元，與2020年申報時相較，增加近460萬，土地和建物則未變動。立法院副院長蔡其昌存款達3417萬餘元、有價證券2262萬餘元，去年2月賣出位於台中清水多筆土地，總價額3838萬餘元。

新一期的廉政專刊公布游錫堃夫妻去年申報的資料，兩人擁有宜蘭縣羅東鎮土地1筆、建物1筆；宜蘭溪礁溪鄉土地2筆，還有位於台北市大安區的土地和建物各1筆。

在存款方面，游錫堃存款720萬4612元，比起2020年時的申報，增加459萬5642元，土地、建物持有數沒有變動，另有總價額39萬2450元的有價證券，包括天下生活出版公司股票、游氏家廟祭祀公業等，其中持有的「天下生活出版公司」股數略減1171股，以面額計算，目前擁有的3萬多股，價值為30萬4450元。

蔡其昌去年2月分割繼承多筆位於台中市清水區的土地，隨後在當年2月5日賣出總價額為3838萬3882元的部分土地，另外將剩餘土地信託。去年6月還以750萬元價款購入台中市清水區的土地，並交付信託，夫妻倆還擁有6筆建物並信託另外3筆建物。

在存款方面，蔡其昌夫妻申報3417萬2911元存款，有價證券總額2262萬4588元，蔡其昌擁有8件價值170萬元的藝術品，妻子黃玉廷則申報4件首飾，價格75萬元，兩人也分別投資其孜投資有限公司各1000萬元，債務方面則有1676萬3158元的房貸。

至於民進黨立委洪申翰前年5月申報財產時，因名下無房地產，現金加存款只有61萬餘元，另有1張保單，被封為「最赤貧立委」。此次廉政專刊公布的申報資料，名下現金8370元，存款為106萬7396元，比上次申報多了45萬左右。