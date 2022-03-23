前職籃球星毛加恩與造型師老婆羅雯婚後1年就添丁，夫妻倆去年10月初剛幫兒子慶祝1歲生日，同月底開心宣布懷上第二胎，是個女兒，不料才被誇著進度快，下個月11日羅雯就po文痛曝半夜突然宮縮，6個月大的胎兒早產，女兒出生後因氣胸嚴重撐不過急救，只來到人間5天就離開，事隔5個月，羅雯鬆口吐露這段時間的狀況，坦言身心都生病，且有嚴重憂鬱症。

羅雯透露痛失愛女後，為了找出自己出了什麼問題，這段時間看了很多醫生，吐露因為上一胎早產，她產後大出血又大量輸血，「身心靈的重大改變，我發現我怪怪的，很容易憂鬱崩潰，很容易精神緊張，每天都很疲憊」，也經常失眠、頭痛。

為此羅雯接受各種檢查，才知道自己可能因為創傷後的壓力，導致賀爾蒙指數特別低，經期量也突然變超少，「導致我蠻嚴重的憂鬱，這陣子我會一直掉進黑洞裡的感覺，很不喜歡這樣的自己」，羅雯坦言自己從沒想過會得憂鬱症，如今正努力讓自己健康起來。

羅雯感性吐露，還好這段期間有家人的陪伴與包容，還有個人信仰給了很大的力量，「當有負面想法時我會禱告，告訴自己沒關係，不需要什麼事都要求完美」，如今給自己時間慢慢來，一定會好起來的，而她今天是工作日，透過工作，看見了很久沒看見的自己，幫助找回了一些自信，希望給同樣身陷憂鬱的夥伴們一些鼓勵，「不要怕，想哭就好好大聲哭，想躲起來就盡情耍廢，不要給自己太多壓力，時間會治癒一切，我們今天比前一天好就好了」。