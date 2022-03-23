今日凌晨1時41分發生規模6.6強震後，又陸續發生逾50起地震，新北市消防局的臉書粉專《新北消防發爾麵》表示，每次地震發生的時間、狀況都不一樣，最重要的是採取保命3步驟，包括趴下、掩護、穩住，尤其是保護頭部及頸部避免受傷。另外，地震過後也要檢查家中瓦斯、水電管線及房屋有無損害，並暢通出入口。

新北消防局今（23）日發文表示，每次地震發生的狀況都不一樣，最重要的是要採取保命3步驟，包括趴下、掩護、穩住，躲在桌下或是牆角，最重要的是保護頭、頸部避免受傷。若地震發生附近沒有桌子，只要遠離可能會掉落的危險物，就地避難即可。

新北消防局指出，像是這次地震剛好發生在凌晨，民眾睡覺的時候，第一時間可用枕頭保護頭部；在室內要遠離玻璃、吊燈、易倒塌或移動物品，室外則是要往空曠處疏散。

新北消防局說，若是在洗澡或如廁時遇到地震，不必急著衝出浴室，通常浴室較不會有掉落物，相對比較安全，可採取低姿勢並用手保護頭部，同時也注意懸掛的鏡子、櫥櫃物上的物品會不會掉落。

如果是在廚房使用加熱器或爐火發生地震，新北消防局建議，立即關閉瓦斯爐，就地避難，躲到桌子底下，直到地震結束，若無法順手關閉瓦斯，要先就地避難，躲在桌子底下，不要貿然關火，以免受傷。

新北消防局也提醒，地震後要立即檢查瓦斯、水電管線及房屋有無損害，並暢通出入口，如果瓦斯管線有受損，千萬別開關任何電器，輕輕地打開門窗，通報瓦斯公司即可。

另外，平時家中最好備有地震用的緊急避難包，避難包內可放置手電筒、收音機、餅乾糧食、保暖衣物、急救物品、瑞士刀、飲用水、輕便雨衣、厚手套、身分證件影本、衛生用品及個人藥物及哨子，建議全家大小至少每人一包，放在隨手可拿到的位置為佳，並事前約定戶外集合地點。