央行升息1碼，立委們皆關心首購族負擔增加，財政部長蘇建榮表示，青安貸款以一段式利率來說，是基準利率固定加碼0.555％，加碼的部分是否要調整會與公股銀討論。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，立委皆關心青年安心成家貸款利率調高，使得首購族的房貸壓力增加。

根據青年安心成家的利率結構來看，是按照中華郵政2年期定儲金額未達500萬元機動利率加碼，以一段式利率來說是加碼0.555％，因此調整利息前利率為1.4％，調整之後就是1.65％。

其他還有二段式利率，前2年固定加碼0.345％、3年起按基準利率固定加0.645％。

立委郭國文建議，拿房地合一268億元來補貼青年安心成家利息補貼？蘇建榮表示，這個需要經過預算程序，現在房地合一稅多拿去長照基金運用。

不過，對於青年安心成家的利率，蘇建榮也鬆口，青年安心成家專案是2年一期，今年底將會到期這是一部分；另外是加碼的部分，例如一段式固定價碼已經從0.585％將低為0.555％，是否可以再調降，可以找公股銀行討論。