為鼓勵民眾踴躍接種新冠疫苗，中央疫情指揮中心宣布針對65歲以上長者、55歲以上原住民及長照機構照顧人員施打疫苗者，將發給禮券，台中市長盧秀燕上午宣布，除了中央發給的禮券外，台中市針對設籍在台中的這三類民眾接種疫苗，將另外加碼發給500元現金，期限從3月28日起至5月15日。

盧秀燕說，為了提升疫苗覆蓋率，中央推出優惠措施，針對65歲以上長者、55歲以上原住民施打疫苗者，將發給500元禮券或等值商品，台中市則加碼在發給500元現金，也就是說，只要這兩類民眾在期限內，不論接種第一劑或第二、第三劑疫苗，都可以領取到1000元。

此外，中央也針對第五類的長照機構服務人員提出疫苗接種優惠，只要這類民眾接種疫苗可獲得200元禮券或等值商品，台中市同樣再加碼500元現金。盧秀燕強調，除了加碼現金鼓勵民眾接種疫苗，台中市也擴大到府施打疫苗，3月28日起，不限失能等級、只要75歲以上市民就能申請，相關費用由市府吸收。

盧秀燕說，台中市疫苗涵蓋率，目前第一劑為87.21％、第二劑81.67％、第三劑47.48％，疫苗施打率為六都第一，但還要再加強，畢竟台灣疫情雖相對平穩，但不能以此自滿，且部分縣市疫情還是比較嚴重。另也呼籲民眾配合疫情指揮中心的規定，即日起禁止餐宴、喜宴時逐桌敬酒，避免傳染風險。

衛生局長曾梓展指出，年長者若未施打足夠疫苗且染疫，其重症及死亡機率較一般民眾高出7至10倍，也因此，市府盼加強此類族群疫苗接種，希望75歲以上長者第一劑接種率可達80％、第二劑70％，市民涵蓋目標則盼第一季達到90％、第二劑85％、第三劑70％。