台北市中山北路公寓火警，警消灌救。（民眾提供）

台北市中山北路一段靠近市民大道口的一棟公寓大廈，上午10時13分傳出火警，民眾向消防局報案表示現場5樓有火舌濃煙冒出。消防局火速趕往，發現9樓有2位民眾揮毛巾呼救，另6、8樓也有民眾受困。起火戶林姓屋主當時不在屋內，向警消表示，有聽到室外冷氣機「爆」一大聲，懷疑是電器因素導致火警，詳細起火原因仍待調查。

消防局獲報火警後，附近的華山分隊立刻抵達，布水線進入灌救，並於住宅外防護，火勢初步不會向上延燒，搜救小組已上樓搶救，雲梯車並已架起救援高樓受困者。

警消出動消防與救護車輛共26輛，逾60名警消投入搶救。該棟大樓高12層，火勢從5樓傳出，樓上民眾因為濃煙上竄，一時無法下樓逃生。

消防局說，6樓外觀受困民眾已引導就地避難，8樓外觀民眾由雲梯車升梯救援中，搜救行動持續進行中，截至上午11時，樓上受困民眾已大部分救出，火勢已於10時44分撲滅，目前逐層確認。