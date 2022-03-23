近期受俄烏戰事及聯準會（Fed）緊縮影響，市場風險偏好轉弱，高收益債表現同樣受壓抑，隨政策不確定性緩解，投資將回歸基本面，在經濟修復態勢未變、企業獲利改善下，高收益債企業體質佳，優高收債與高收益債違約率料維持低檔，且信用利差仍具收斂空間，後市表現仍不看淡。

投信法人表示，雖然俄烏地緣政治風險短期仍可能干擾金融市場，但隨著市場逐步消化，最大衝擊應已過去，加上Fed升息循環已正式開啟，這次升息幅度也符合市場預期，並為升息節奏保留靈活調整空間，市場不確定性也跟著消除。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，今年來受到國際地緣政治紛擾，及Fed開始緊縮貨幣政策，美債殖利率震盪走高，風險性資產價格受到打壓，但高收益債券的表現，在大類資產中相對抗跌，且這波信用利差走寬幅度相較先前幾次有限，反映高收益債券市場良好的基本面與前景，而市場短期情緒走弱也令高收益債券評價優勢浮現。

後市來看，鑒於持續改善的基本面，有限的低價交易債券，及暢通的融資管道，市場預期高收益債違約率仍將處於低位，今明年分別預估為0.75％和1.25％，皆遠低於過去長期平均的3.5％。企業評級也持續獲得調升，過去12個月評級升降比率上升至2.36倍，信用利差有收斂空間可期，凸顯投資吸引力。

李運婷認為，相較於一般高收益債，優先順位高收益債在高息收與低存續期，更具備配置優勢，面對利率上升環境，防禦能力更高，更有助兼顧報酬與風險。且根據過往三次升息循環統計，除1999年6月至2000年5月升息期間適逢科技泡沫，令優高收債指數小跌0.45％外，其餘二次優高收債仍持續上漲，且累積報酬率逾18％、表現亮眼。

整體來看，優高收債具有強韌的基本面、評價優勢及較佳的防禦能力三大優勢，後市表現仍不看淡，在市場偏震盪下，可多加關注配置時機。