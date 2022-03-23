中大能源科技研究中心暨儲能技術研發與服務產學聯盟與電電公會-儲能系統產業推動聯盟於3月22日假台北聯合舉辦儲能系統技術應用論壇暨廠商交流會，邀請鐙鋒綠能科技、大同公司、緯創資通等多家氫能、儲能領域公司分享技術與產品，促進跨域上下游廠商交流，活絡產業發展。

空汙與氣候變遷議題益發受世界各國重視，利用風力、太陽能等的再生能源將成為未來發電主力，但再生能源有間歇不連續的問題，若於再生能源的分散式發電中加入氫能與儲能系統，可以有效地提高能源利用率、降低環境污染與改善系統的穩定性，因此儲能在穩定電網、提高再生能源的應用上扮演非常重要的角色。

中央大學在綠色能源及儲能深耕已久，能源科技研究中心主任曾重仁教授自2020年起執行科技部產學小聯盟之儲能技術研發與服務產學聯盟計畫，帶領跨校跨域之專業團隊，運用現有之核心技術，提供產業技術諮詢服務與人才培訓，協助廠商解決開發上的技術實務問題，縮短研發時程，提升廠商競爭力，同時協助有意願之廠商轉型投入能源產業促進國內儲能相關產業的發展，並不定期舉辦論壇等活動。

儲能技術研發與服務產學聯盟與電電公會-儲能系統產業推動聯盟於3月22日舉辦「儲能系統技術應用論壇暨廠商交流會」促進氫能與儲能產業上游端至下游端間的技術交流，增進公司間的合作與了解彼此間的需求。

本次論壇暨交流會邀請11間公司包含材料領域–超能高公司，氫能領域–鐙鋒、富堡，鋰電池的有量公司，設備領域–北極光及景鴻公司，系統控制領域–富力思泰及緯創資通，系統整合領域–大同公司及宇辰系統，特別邀請到新光創投與電電公會–台灣儲能系統產業推動聯盟來分享儲能投資經驗和儲能相關推動訊息。