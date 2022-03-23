經警方到場處理後該招牌已移除。（洪靖宜攝）

日前一名波蘭籍記者在推特上指出，高雄機車違規行駛於人行道，讓市長陳其邁獲悉後震怒，下令警方開單嚴查。不過現在在高雄小港區宏平路人行道上，一間距離派出所不到200公尺的海產店，大喇喇違規將招牌擺在人行道上，下面還擺滿花盆，而起招牌上還寫著「義警聯絡處」，這讓民眾質疑「義警可以把人行道圍成這樣？」並拍照PO上網，轄區派出所也緊急解釋並到場取締。

高雄小港區宏平路上，一間海產店違規將招牌就擺在人行道上，下面還擺滿盆栽，不過仔細一看招牌最下方還寫著「義警聯絡處」，讓路過民眾不滿拍下照片甚至PO上網，質問：「義警可以把人行道圍成這樣？」，而且該店距離漢民派出所僅約約200公尺左右。

實際回到現場，23日上午約近10時，工作人員已經開始整理招牌下的花盆，準備一一清空，這時剛好漢民派出所員警剛好抵達，準備開單取締，但到底這間店是否跟義警有關？漢民所長柯一郎解釋，經查證，該店黎姓老闆並非具有義警身分，是漢民所義警分隊某隊員之友人。

據警方了解，黎姓老闆稱是因體恤義警友人辛勞，特在招牌底下加印義警聯絡處等字，而過去這塊地是種植人行道樹，一次颱風過後樹被吹倒，該塊泥土地就空下來，才剛始擺放盆栽，甚至把招牌也擺了出去。警方表示，將依照《道路交通管理處罰條例》第82條第1項，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物告發，可處1200至2400元，警方也並責令行為人即時停止並消除障礙妨礙交通之物，未來該路段也會加強取締。