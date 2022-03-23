有「美女主播」之稱的新聞主播高毓璘。（圖／取自高毓璘臉書）

「美女主播」高毓璘的留言，引發網友熱烈迴響。（圖／翻攝自臉書）

民進黨立委鄭運鵬21日呼籲考選部，國考應廢考國文，強調「年輕人不應把青春浪費在古文上」，引起關注。根據一份網路民調顯示，高達近7成網友不同意廢除國文，有超過6成網友認為國文應該列為大學必修。主播高毓璘則在相關新聞下留言：「可是……我就是國文好，才能念新聞系走跳的耶……如果可以，數學可以先不要考嗎，機率真的用不到。」此言獲得網友熱烈迴響。

入口網站《yahoo!新聞》以「立委呼籲國考廢除國文，你是否同意？」為題，進行網路投票，投票時間為3月22日至26日，截至23日中午11點，已有超過1.72萬名網友參與投票，結果顯示，非常同意的網友有12.1%，還算同意5%，不太同意10.3% ，完全不同意68.8%，另外有3.8%網友不知道／沒意見。

至於國文是否應列為大學必修？認為「是，應列為必修」的網友有62.9%，「否，可列為選修」26.5%，「否，應廢除國文」6.2%， 另外有4.4%網友不知道／沒意見。

此消息引發網路熱議，超過1000名網友湧入《yahoo!新聞》臉書相關連結留言。高毓璘本人也親自留言道：「可是……我就是國文好，才能念新聞系走跳的耶……如果可以，數學可以先不要考嗎，機率真的用不到。」這則留言不僅獲近300個讚，網友也踴躍回覆：「數學老師？那是什麼？有這個人嗎？」「機率偶爾還是用得到啦，三角函數才真的不知道在幹嘛」、「真的一點用都沒有」、「九九乘法會就好」、「理工科真的離不開數學，語文科系離不開古文」。