三國RPG王者《蒼天英雄誌2》推出迄今即將迎接上線 500 日，特別舉辦一連串感謝祭活動，天天都可免費領取高額元寶與超值道具，總價值超過30萬元寶的虛寶福利通通有獎！每日登入遊戲或透過活動頁面，即可獲得大量資源、元寶等稀有品項，更開放節日限定寶箱，有機會免費獲得稀有的金色神獸碎片。此外，遊戲亦同時針對神將培養等遊戲內容進行擴充與優化，持續帶給玩家豐富的遊戲體驗。

上線 500 日

活動時間自 3 月 23 日起，玩家簽到即可獲得配飾與裝備升金石碎片、強化玉簡及元寶等實用道具，累積簽到達 5 日、10 日、15 日與 20 日等指定天數，還能陸續獲得金將碎片選擇箱、神獸驚喜紅包、主角專屬武器與星辰魂珠等珍稀道具。

(圖/業者提供)

500對對碰

活動期間玩家每日

可免費翻牌三次，有機會抽得神獸驚喜紅包、升金碎片、雪魂珠等稀有道具，另有中級強化玉簡、經絡砭石、雲金玉…等培養資源隨抽即得，翻出的卡牌若成對，還可額外獲得 500 元寶，幫助隊伍獲得大量資源！

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500元寶箱

稀有金色神獸碎片製造機！玩家每日可免費抽一次寶箱，有機會獲得金色神獸碎片選擇包、紅色神獸裝備選擇包、星辰魂珠、雪魂珠、金將令與高級招募令選擇包等珍貴道具，另可扣除遊戲內 500 元寶獲得額外一次抽取次數，每日 00:00 重置抽獎次數，當日最多可抽 100 次（不含免費次數）。

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感謝祭好禮 寶箱藏福利

超過30萬元寶價值的虛寶大回饋！活動期間玩家登入遊戲，即可領取金色錦囊碎片選擇包、紅色寶物選擇箱、神獸驚喜紅包、金將令等簽到好禮，讓玩家天天領好禮！此外，主城還會出現一定數量的感謝祭寶箱，點擊寶箱即可免費獲得16資質武將碎片、專屬武器鍛造石、名將招募令與大量元寶等超值福利！

神將「神格」培養擴充

本次改版後，開放神將神格擴充，玩家可透過「乾坤命珠」為神將開啟各階段神格，並為全體隊員貫注大量屬性，金木水火土等各階段完成後，還可進行下一重的考驗，並獲得對應的屬性，更多完整更新訊息敬請前往官方網站查詢。

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好禮連環送

為慶祝《蒼天英雄誌2》舉辦「500日感謝祭」，遊戲內舉辦多項活動邀請玩家一同征戰三國，並釋出大量資源幫助玩家想贏哪一國、就贏哪一國！

免費五十連抽

活動期間登入《蒼天英雄誌2》通過新手引導任務，即可免費獲得公測狂歡好禮「名將招募令」50枚，讓主公踏上征途就有名將相陪，輕鬆克敵致勝！

好想贏福袋

代言人熱血主播徐展元化身諸葛亮，每日提供四次「好想贏福袋」抽獎機會，可獲得隨機數量元寶獎勵，更有機會獲得：元寶888，元寶1,888，名將招募令10枚等特別大獎。

好禮連送14天

登入簽到即可領取1,888元寶、名將招募令10枚、陣營招募令20枚與橙色裝備套裝，第七天還可選擇獲得夏侯惇、馬超、太史慈或貂蟬，總價值高達32,000元寶。開服7日後每日登入，還能領取各陣營招募令共40枚、3,000元寶及橙色飾品選擇包等好禮。

50,000元寶大作戰

伺服器開服 15 天、等級達到 60 級的少主均可參與，活動期間完成遊戲內各項任務即可獲得積分，並依積分領取對應元寶獎勵，共計可獲得 50,000 元寶！

除上述好禮之外，達到指定等級或完成升星、抽將等特定任務目標，還能免費領取包含元寶、稱號、招募令、坐騎、紅色武將令與各式經驗道具等好禮，幫助玩家厲兵秣馬征戰三國！

《蒼天英雄誌2》已在App Store 及Google Play雙平台上線，更多關於《蒼天英雄誌2》的最新消息將持續在官方粉絲團發布，即刻加入以掌握第一手的最新情報。

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