上海市舉行疫情防控工作新聞發佈會，上海市衛生健康委主任鄔驚雷表示，按照之前說明，將對輕型病例和無症狀感染者可實行集中隔離管理，隔離場所不限於傳統的醫療機構，包含如體育館、會展中心等也可臨時搭建。而目前已對閔行和嘉定體育館按規範進行改建，作為對輕症、無症狀感染者進行集中隔離管理的場所。

而統計22日上海新增4例新冠肺炎本土確診病例與977例本土無症狀感染者。4例確診病例中，3例在閉環隔離管控中發現，1例在相關風險人群核酸篩查中發現；977例無症狀感染者中，886例在閉環隔離管控中發現，其餘在相關風險人群核酸篩查中發現。

據中國青年網引述鄔驚雷指出，目潛也對於密切接觸者，實施14天集中隔離觀與7天自我健康管理。期間進行7次核酸檢測。對於密接的密接，實施7天隔離觀察和7天自我健康管理。對於符合在本市有固定居住地、「一人一戶或一家一戶」等居家條件的，進行居家隔離，不符合上述條件的，進行集中隔離觀察。期間進行5次核酸檢測。