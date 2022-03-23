社福婦幼團體和一群關注家人健康的新住民配偶，今天上午發起「燒掉最後一根菸，從此空氣都變鮮」的行動，到立法院向朝野黨團陳情，希望立委針對《菸害防制法》修正案，提案「任何人不得供應紙菸予民國一百年（含）後出生者」，讓台灣成為真正的「無煙之島」。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍和陳情代表廿餘人，手持「拒絕二手煙、勇敢禁紙菸」「創造無煙島、健康護台灣」「救救青少年、不要有紙菸」的手板，在立法院群賢樓前象徵性燒掉數十包紙菸盒和發票，呼籲社會各界支持「無煙世代」。

何若萍說，陳情代表包括各行各業，有台北市婦女會理事、易經協會代表、藥劑師、百合志工、講師、家長團體，及中國、日本、緬甸、越南、印尼的新住民配偶，大家都認為孩子的健康無價，要保護孩子遠離菸害。她說：「燒掉紙菸盒和發票，希望這是紙菸商的最後一筆生意。」

社福婦幼團體向民進黨團、國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團陳情指出，行政院長蘇貞昌已經履行承諾將《菸害防制法》修正案送進立法院，雖然這次修正號稱是史上最嚴格的法案，但婦女代表和外配認為「全民健康無價」，台灣應該立法全面禁售紙菸，尤其要守護青少年。

何若萍表示，紐西蘭政府修法規定凡在2009年以後出生的所有民眾，自此以後都不得購買紙菸。馬來西亞政府也計劃，提案禁止銷售紙菸給 2005年後出生的民眾。台灣應該參考先進立法，規定特定年齡以下國民終身不得購買紙菸，達成保護青少年及降低吸菸率的目標。

社福婦幼團體陳遞給朝野各黨團的提案指出，根據衛福部研究，紙菸經燃燒後產生的煙霧有超過7000多種化學物質，包含有93種致癌及有害物質，不僅會引發肺癌和心血管等多種疾病，且二手煙也會造成嚴重危害，影響層面甚廣。

為保護青少年免於菸害，我國已進行拒菸宣導多年，惟據統計台灣仍有超過8.1萬名青少年使用紙菸，甚至較往年略有上升。由於紙菸具有易於取得且成本較低的特性，最易成為青少年第一次使用的菸品，若要根絕菸害及保護青少年，勢須由供給端著手限制方可有效。

婦幼社福團體希望各黨團立委連署提案修法，規定民國一百年（含）後出生者，不得吸食及購買紙菸；任何人不得供應紙菸予民國一百年（含）後出生者。何若萍認為，規定特定年齡以下的國民終身不得購買紙菸，才能保護民眾、降低菸害及消弭不平等。

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