香港富商劉鑾雄（大劉）擁有千億身家，2016年他宣布和一號女友呂麗君分手，迎娶二號女友「甘比」陳凱韻，當時引發一陣風波，而他和第一任妻子寶詠琴所生的長子劉鳴煒，一出生就身價不凡，最近劉鳴煒閃電在社群網站曬出婚照，宣布梅開二度，但太太身分成謎，大多數媒體都猜應是多年前在節目上倒追他成功的素人女來賓Joyce（簡雪忻）。

劉鳴煒早年在英國和大學同學Wendy結過婚，兩人育有一對龍鳳胎，2010年和平宣布結束10年婚姻，劉鳴煒恢復單身後，就成為港媒口中的鑽石級單身漢，2019年他和美女主播趙慧奈分手後，隔年就傳出有新戀情，對象是過去劉鳴煒上兩性節目《我係乜乜乜》的女來賓。

劉鳴煒昨曬出婚照。（圖／翻攝自Ming Wai Lau臉書）

據知，2016年劉鳴煒和游學修參加節目《我係乜乜乜》，隱藏身分和一票女來賓談話，最後只有2位女來賓選了劉鳴煒，包括Joyce（簡雪忻）等其他人都選擇游學修，直到揭開2位來賓真實身分，許多女來賓才紛紛「跳船」改選劉鳴煒，引來劉鳴煒脫口爆出金句：「港女真的很現實。」

Joyce和劉鳴煒近年傳出交往同居。（圖／翻攝自 Youtube）

傳聞節目結束後，Joyce對劉鳴煒主動出擊要聯絡方式，又多次約聚會出遊，終於從朋友升格為情侶。昨(22日)劉鳴煒突然曬出和穿白婚紗女子在貼有「囍」字玻璃前擁抱的照片，寫「05/03/2022」，暗示再婚成功，而據港媒《香港01》報導，Joyce畢業於名校，2009年考進倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院，成為莫文蔚學妹，和何超蓮是同屆學生，Joyce和劉鳴煒傳出交往後，不久後還被拍到十指緊扣逛街，甚至同居成為劉鳴煒豪宅的新女主人，但求證劉鳴煒太太的真實身分，至今仍未得到回應。