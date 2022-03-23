高力國際今（23）日指出，央行上周升息1碼，金融壽險業在金管會最低門檻不動產租金收益率規定下，報酬率門檻將跳到2.345％，未來要「獵樓」，恐怕很難在台北市買到符合條件的適當標的，醞釀「脫北」潮。

高力國際指出，央行相隔近11年再度啟動升息，日前宣布升息1碼，終結利率七連凍，促使壽險業者投資不動產的最低收益率從2.095％，調高至2.345％，此舉也讓原本已經很難在台北市買到適合商用不動產的現況更加劇困難，甚至出現脫北現象。

高力國際董事總經理劉學龍表示，最近五年保險公司在主要都會區商用不動產購置金額，近年除了2020年有南山人壽世貿三館地上權、富邦大南港土地、王朝酒店、全球人壽國泰營區等指標大案釋出，推升當年度保險公司在台北市投資金額逾千億外，普遍來說，近年可滿足保險公司收益率要求之投資物件供給短缺。

而產業發展成熟之台中、桃園、新竹，受惠產業對辦公室、倉儲物流需求穩健成長，以及較高的收益率，為較受保險公司青睞之重點布局區域。

高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠表示，台北市主要商圈信義、敦南、敦北，甚至內科等，基本上都已經接近飽和，甚至壽險也已經布局很深，「該買的、能買的幾乎都買了！」即便是內科，辦公樓收益率已下探至3％以下、甚至不到2.5％，但因有產業匯聚效益、空置率低，只要有全棟辦公樓釋出，仍非常搶手。

目前台北市僅有北士科、南港等算是商用不動產供給較大的區域；不過高力國際分析，北士科仍屬於開發初期階段，目前僅有華固建設推出的廠辦案，即便價格賣得漂亮，但該區域廠辦價格是否就因此而定錨，仍有待整體區域發展成熟才能論定。

至於，南港則是未來幾年供給量大增，將會出現一段整理期，就看屆時市場供需的變化。