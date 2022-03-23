由樂意傳播代理休閒放置手遊《蒼穹英雄》，於今日( 3 / 22 )發布事前預約活動。官方表示為了讓每位玩家都有個完美開局，除了正式登入期間送百張招募券與VIP外，只要參與事前預約活動，就有機會獲得一包S級英雄任選陣營卡包，同時也進一步介紹遊戲英雄系別與核心玩法。

事前預約獲得S級英雄！

《蒼穹英雄》的故事核心是由身為領隊的玩家，召集各路英雄，對抗從次元裂縫而來的惡魔軍團。首要條件就是必須蒐集各種英雄，組成理想隊伍，才能面對接續而來的挑戰。而每個英雄又可分成水、火、風、光、暗等不同元素系別，並同時擁有不同的等級、職業與技能特點。

(圖/業者提供)

所以玩家在初始時，就必須先選擇水、火、風三種元素其中之一，為領隊角色設立起始元素，只要上陣相同元素的英雄，就可以點亮隊伍光環，對屬性加成，上陣三個同元素屬性以上的英雄，將會疊加生命數值與攻擊力，越多相同的元素系別英雄，加成率越大。官方也特別在事前預約舉辦集氣活動，依預約人數贈送相對應的獎勵，豐富獎項包含：鑽石X 500、進階丹X 300、A級通用覺醒人偶X 3、高級招募券X 10、隨機S級英雄任選陣營卡包X 1，讓參加事前預約的玩家，獲得更強的開局機會。

(圖/業者提供)

元素英雄系別相剋，職業特點也是組隊重點！

每位招募的英雄都有元素屬性、等級、職業與技能特點等角色特性，同屬性的英雄不僅可以點亮隊伍的光環，還可以對敵隊屬性相剋。在《蒼穹英雄》的世界裡，火剋風、風剋水、水剋火，光與暗則是互剋。因此，在出征前，也要了解與判別敵隊角色元素屬性，才能搶得先機，克敵制勝。

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當等級越高時，隊伍裡的陣位也會逐漸開放，玩家可根據英雄們的天賦能力、職業類別以及技能特點來上陣。天賦能力有分為藍、紫、橙、紅等四個等級，職業則分為，適合前排站位的「虎衛」、重視物理輸出的「猛將」、重視法術輸出的「謀士」，以及負責增益與減益效果的「方士」。

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每種英雄職業，又有不同的特點技能，例如：「單體傷害」、「群體傷害」、「增益治療」等能力特點，玩家可以隨著自己喜好來組成心目中的最強戰隊，蒐集到越多英雄角色，越能使用多種陣位與策略來對抗惡魔軍團！

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輕鬆掛機推關，爬塔、日常解任錦上添花！

除了招募英雄與卡牌養成，《蒼穹英雄》最主要的核心就是每日的放置推關，在每日的探險中，英雄們會自行掛機獲得經驗與資源，地圖關卡的等級越高，資源相對就獲得越多。因此，玩家們在探險當中，通過挑戰首領關卡顯得格外重要，把關卡的等級推進得越高，就越能保證在掛機時獲得豐富資源。

探索完挑戰首領之後，還可以前往「啟源之塔」、「日常任務」、「試煉關卡」，來獲取不同的資源與額外的屬性加成，幫助培養英雄卡牌，提升隊伍戰力。

以萌系Q版英雄為主的放置系手遊《蒼穹英雄》，英雄角色設計不只可愛，遊戲角色在遊戲內動態也特別療癒呆萌，現在開放事前預約，最高獎勵可拿到自選元素系別的S級英雄卡包，更快養成自己的夢想戰隊。