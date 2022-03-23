中國東航波音737客機MU5735於3月21日在廣西梧州上空失事。據報，機組人員包括機長楊鴻達、副駕駛張正平、第二副駕倪龔濤。如果沒有此次意外，該客機副機長張正平今年將退休。飛行40年，張正平是業內「祖師爺」級別的機師，年輕一輩稱他為「張教員」。

在東航網站的介紹中，張正平是東航雲南公司組建的第一批機師之一，見證了東航發展超過30年的歷史，他從未發生過一件人為不安全事件，保持良好的安全記錄，他胸牌上有五顆星徽，代表飛行時間超過了18000小時。實際上，安全飛行時間已超3萬小時。 先後7次被評為雲南公司「安全先進個人」，2次被授予「優秀共產黨員」稱號，2011年榮獲民航局功勛飛行員獎章，成為東航第一批 「五星機長」，2015年榮獲雲南省五一勞動獎章。

有業內受訪者表示：「（張正平）應該算是在全中國民航排得進前幾位的，很少有人能飛到這個時間，哪怕你職業生涯一帆風順都很難」。