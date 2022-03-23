大陸東方航空一架波音737客機MU573521日在廣西墜毀，機上123名乘客及9名機組員生死未；此意外發生後，曾多次「命中」全球重大災難的印度神童阿南德，昔日一個預言又被挖出。原來阿南德去年6月曾預言，2022年3月到4月會有一場「震驚世界的巨變」。不過，此預言引起兩派網友大吵，不少網友直言「這算事故不算巨變吧」。

東航墜機事故發生後，大陸國家主席習近平21日指示立即啟動應急機制，全力組織搜救。波音公司也表示，正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，波音的技術專家也為協助中國民航局開展調查做好了準備。聯合國秘書長發言人杜加里克21日表達悲痛，並對失事航班的家屬表示哀悼。

而東航事故發生後，印度神童阿南德過去一個預言又被挖出：他去年6月曾預言2022年9月至11月是全世界最糟糕的時期，這3個月之內恐會發生大震盪的事情，並直接點名時間點就在「2022年4月」；之後在去年9月，阿南德再度發布預測，稱2022年3月到4月會有一場震驚世界的巨變，人類恐會再面臨一波災難。

對照近來發生的俄羅斯攻打烏克蘭、日本福島發生規模7.4地震等災難，都讓網友熱議阿南德預言。沒想到21日又發生東航空難，讓阿南德去年的預言再度被挖出、引起網友再度討論。

其實阿南德的預言一波波，未必全命中，或因時間帶設定太廣、命中也不稀奇，但總仍嚇到許多人。例如，阿南德也預言今年4月有2天將面臨更大的災難，第一個關鍵時間是4月4日，會讓原先的經濟問題擴大，也會有災難。第二個關鍵時間為4月13日，黃金與白銀價格將大漲，白銀可能會出現歷史新高的局面，且經濟問題至2022年底經濟狀況才會開始好轉。

不過，仍有不少人對於他的預言半信半疑，在台灣PTT論壇也常掀起熱烈討論。22日一篇討論文中，有一派網友針阿南德是否命中東航失事就不以為然，有人直言「巨變在哪？」、「這算事故不算巨變吧」、「看到印度神童必噓」、「有夠會扯, 這樣當然什麼預言都能中」「我怎麼沒有覺得很震驚？」。不過，也有網友認為「印度神童又說中了」。