據大陸央視報導，23日凌晨開始，東航客機墜毀事故救援現場下起雨，大面積搜救工作暫緩。而墜機現場仍有燃油味。接下來除了進一步搜尋失聯人員與「黑盒子」之外，還要進行排水作業。救援人員也說明，當地土壤吸水量大，墜機搜尋現場存在小規模滑坡可能，為現場救援增加不確定性。

大陸國家應急處置指揮部22日晚間在廣西梧州舉行新聞發佈會。中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤通報，本次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑒於調查工作剛剛開始，以目前掌握的資訊，還無法對於事故的原因有一個清晰的判斷。下一步調查組將全力以赴搜集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面資訊開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公佈。

大陸民航局相關人員通報，東航MU5735航班於21日下午1點16分從昆明起飛， 2時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區，2點20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回復，直到2點23分飛機雷達信號消失。

之後經過核實，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。截至23日凌晨，搜救工作尚未發現倖存人員。