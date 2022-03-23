烏克蘭全民皆兵頑強抵抗俄羅斯，烏軍利用刺針飛彈造成入侵的俄羅斯軍隊重大損失，更是讓人印象深刻。民進黨立委趙天麟建議全動署，派出所警力平常都要進行射擊訓練，有沒有可能評估將刺針飛彈納入訓練其中一環。

美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）曾提出「刺蝟之島」的概念，主張美國盟國應向台灣提供大量武器，可在解放軍登陸前進行第一波攻擊，包括台灣2000多個派出所都能部署刺針飛彈。

台灣韜略策進學會今天舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情」座談會。趙天麟表示，趙天麟表示，後備戰力是維持戰鬥能量的重大一環，全動署肩負改革教召與後備動員等重任，希望具體落實。

他提到，刺針飛彈在這場戰事中成果讓人印象深刻，但有沒有可能不是到戰爭發生才訓練大家做使用？他說，派出所警力平常都要進行射擊訓練，有沒有可能將刺針飛彈納入訓練其中一環？此外，未服兵役的女性、替代役如果想要學習武器射擊，又該怎麼做？