常聽人說汽車就是男人「小老婆」般寶貴，但許多人考到汽車駕照後，因為沒車可以練習，導致缺乏路上實際駕駛經驗，因此就有借車來練情況發生。日前就有女網友在Dcard分享自己新手駕駛跟男友借車，結果卻發生悲劇經驗，該網友練車過程不小心Ａ到男友車子前面保險桿，她愧疚到不知道怎麼辦，因此上網尋求網友幫助，此舉引起網友紛紛熱烈討論。

女友著急詢問網友修車費。(圖/翻攝自Dcard)

原PO在Dcard發文表示，自己是新手駕駛，平常在台北沒有車，所以沒有機會開車上路，平時都是男友借她車，帶她去地下室停車、快速道路、上下坡的停車場練習。不料，那天要從風景區停車場出去時，原Po方向盤轉太死，A到前面保險桿，把男友的車刮出兩條刮痕，甚至連輪胎上面黑色烤漆的地方也有擦傷，原Po害怕男友生氣，所以回家路上戰戰兢兢，還時不時就跟他撒嬌道歉。事後原Po問男友，車子擦傷會去修理嗎？男友竟說：「不影響到行車安全，不會去修理，但如果是別人撞的，他會請對方賠償。」雖然原Po男友已經選擇原諒，但原Po還是良心過意不去，在網上詢問網友修車費用，希望能賠償男友。

網友表示等之後上手再全車烤漆(圖/翻攝自Dcard)

貼文一出，網友紛紛留言說「別急，等妳整個上手，再全車烤漆」、「以後還會刮到啦，幾年後那個就會當作看不到了啦！」、「拿原色漆點一下等有緣人就好了」也有網友稱讚原Po男友，「這種男友棒棒的，其實就多練等到殘破不堪再換」；對於許多男人來說，車就像他們的小老婆一樣，一點小擦撞都讓他們心痛不已，但原Po男友卻願意原諒她，看來真的是真愛！但建議若經濟範圍可負擔狀況下，還是在汽車保險上做好十足準備，若真的A到還能選擇出險來降低自己荷包損失。