板橋選區新北市議員王淑慧因助理費案，昨日遭民進黨中央停權2年處分，王淑慧今表示，除上訴高等法院還他清白，尚請鄉親公斷、繼續支持，年底選舉不會缺席。

王淑慧稍早發出聲明表示，尚未收到廉委會的決定書，對廉委會決定內容無法多做說明，但2月16號開會有通知她出席說明，會中因委員沒有全部出席，且內部意見不一，故決定待下次開會再決定。

王淑慧說，廉委會本次3月22日開會未通知她出席說明，也讓上次無出席的委員無法聽取她對案件說明，昨晚才知委員會決定，決議過程有瑕疵。

王淑慧說，案件中所謂議會支付的人頭助理薪資，至今仍存於該助理薪資戶頭裡頭，她未動用，且她的助理除議會支付薪資外，她也支付勞保、健保費用、加班費、獎金、 津貼等，自2011年至2020年共支付3127萬4371 元，多於議會支付助理費用301萬06734 元，足見議會所撥付費用均用於實質相關聯事項，全數用於公務上並非挪為己用，與貪汙治罪條例不符。

王淑慧說，她自擔任市民代表、縣議員、市議員、立法委員，均以清廉勤政自勉，對於本案除上訴高等法院還她清白外，尚請鄉親公斷，懇請相親繼續支持。

王淑慧已在昨完成民進黨參選登記，但遭到停權後，新人山田摩衣、黃淑君及石一佑提名機會大增，但她若脫黨參選，恐衝擊民進黨板橋選情。