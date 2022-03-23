新北市婦幼警察隊分隊長劉書安。（警方提供）

新北市婦幼警察隊分隊長劉書安。（警方提供）

新北市婦幼警察隊分隊長劉書安日前帶隊巡邏，晚間7時許在板橋區江翠國小門口見2名學童無大人陪伴席地聊天，遂主動上前關心，2童均稱在等候家長來接，劉書安協助聯繫家長，2名學童的家長不約而同誤記小孩去上安親班，女警暖心在場陪伴，等候家長陸續趕到將學童接回。

日前劉書安帶同2名女警駕車巡邏，晚間7時許在江翠國小前見2名學童把書包放在一旁，坐在地上聊天，因天色已暗，學校早就下課，學童又無大人陪伴，於是停車上前關心。詢問得知2名學童分為3、4年級的朋友，都在等家長接放學，但不知為何父母遲遲不到，只能痴痴等候。

劉書安立即幫忙聯繫家長，家長才驚覺今天小孩不用上安親班，竟遲了1個多小時沒去接小孩，急忙趕往學校，劉等3名女警則留下陪伴學童聊天等候。2位家長陸續趕抵，連向3位警花道謝後帶小孩返家。

新北市警局長黃宗仁說，「守婦護幼」是警察的工作，也是職責，在新北市的每一位婦女及幼童都應該獲得最佳的保護，未來警察局也會持續落實這項工作，讓婦女及幼童在新北市都能免於恐懼、不受傷害、遠離暴力，健康快樂的成長。