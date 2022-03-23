台中愛侶看過來！近期臉書掀起分享老照片的熱潮，中台灣婚宴龍頭-新天地（8940）餐飲集團搶搭熱潮，發起在臉書分享當年婚宴老照片活動，只要曾在台中新天地舉辦婚宴的消費者，不論年代，就有機會抽中700元現金抵用券，更有機會獨得2桌新天地傳承一甲子的經典婚宴菜色，活動獎項總值達68萬元。

根據統計，大台中地區近60年來平均每年結婚對數約為2.2萬對，60年來共約累計132萬對佳偶，新天地自1945年創立於台中梧棲，由一對新婚夫妻胼手胝足齊心努力，從4張竹桌開始經營海鮮攤，由於食材新鮮、廚藝精湛，進而攤而優則宴，營業規模逐步擴大；1967年搬遷到台中梧棲路後，以氣派時尚宴會空間與澎湃海鮮佳餚，開始承接婚宴，旋即成為台中人婚禮宴客第一首選，迄今已近一甲子。保守估計，大台中地區約有8萬對新人攜手邁向新天地。

「經典菜色，時尚風華」是新天地穩坐台中婚宴龍頭的心法，走過一甲子，除了對食材新鮮，口味道地的堅持不變外，從不間斷對軟硬體更新升級，即使連續兩年遭逢疫情衝擊，新天地仍斥資8000萬元打造全新宴會廳，營造更時尚、輕奢的婚禮風格，並規劃獨立迎賓動線及夢幻新娘休息室，打造戶外光感的室內儀式堂，加上名門新貴親指的比堤婚紗專職聯手，大大吸引年輕世代對完美婚禮的憧憬；很多父母輩當年在新天地成婚，當兒女成人討論婚嫁時，同樣也選擇新天地做為婚宴場地。

新天地表示，即日起至2022年4月30日前，只要在自己的臉書公開分享您或父母在台中新天地婚宴照片，照片數量不限，需加上 #那一年我倆步入新天地 #新天地餐飲集團，並簡述照片中人物是自己或親戚，以及結婚年份，例如我的爸爸與媽媽、我的大阿姨與姑姑，1988年結婚，就有機會抽到700元現金抵用券與二桌10人經典婚宴菜。