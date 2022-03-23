研勤（3632）近年切入AI人工智慧影像辨識領域，並積極發展智慧城市相關專案服務，目前在AI影像辨識領域部分，獲得海內外眾多企業及金融業導入作為企業核心人臉辨識技術，在政府機關包含勞動部勞動力發展署、彰化縣政府、法務部矯正署臺中女子監獄、新北市政府地政局等相關機關皆導入佈署相關技術，強化落實驗證或管理目的，已成為智慧政府相關發展的矚目焦點。

此外，研勤旗下研鼎智能（6529）宣布與新竹市政府警察局共同研發的「新竹市警察局地理資訊系統」正式啟用，並於智慧城市展中現場展示相關成果，研勤集團發展智慧政府服務項目再下一城。

研鼎智能為台灣最專業的電子地圖圖資供應商，擁有台灣、香港、新加坡、泰國等國圖資。2018年推出全自主研發之「Map8台灣圖霸」電子地圖平台，提供比Google Maps更為貼近在地產業的地圖服務，已導入近百家客戶，領域遍及物流、保全、金融、不動產、監控，外送平台等，為全台灣落地量最大的本土電子地圖平台。

研勤指出，地理物件資訊於警政工作中相當重要，舉凡報案案件位置、犯罪與事故熱點、監視器設置位置與各項交通管制規劃，都與地理資訊息息相關。

研鼎智能與新竹市政府警察局共同開發的警用地理資訊系統，主要應用三個領域，包含(一)應用於新竹市錄影監視系統設置規劃，透過地圖上規劃監視器地點分析建置密度，並可疊合光纖網路圖層，對於裝設效益提升、施工線路規劃與降低前置會勘成本皆有明顯助益；(二)應用於大型活動交通管制規劃，安排佈置警力、管制器材等，皆可提升警力規畫效率與活動管制效益；(三)整合局屬轄區各種地理資料，例如整合民眾報案位置、犯罪案件、交通事故等座標位置，多圖層疊合分析治安熱點，有效提升治安偵防與交通安全能量。