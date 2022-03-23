家長團體呼籲修法，「不得賣紙煙給2011年出生者」。（陳鴻偉翻攝）

家長在立法院前象徵性燒掉紙煙。（陳鴻偉翻攝）

社福婦幼團體和一群關注家人健康的新住民配偶，23日上午為防制煙害，發起「燒掉最後一根菸，從此空氣都變鮮」行動，並前往立法院向朝野黨團陳情，希望立委針對《菸害防制法》修正案，提案「任何人不得供應紙菸給2011年（含）後出生者」，希望台灣成為真正的「無煙之島」。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，以及陳情代表20餘人，手持「拒絕二手煙、勇敢禁紙菸」、「創造無煙島、健康護台灣」、「救救青少年、不要有紙菸」的標語，在立法院群賢樓前，象徵性燒掉數10包紙菸及發票，呼籲社會各界支持修法，推動「無煙世代」。

何若萍表示，他們都是關心小孩健康的家長，孩子的健康無價，發起活動就是希望保護孩子遠離菸害。她說：「我們今天來燒紙菸盒和發票，希望這是紙菸商的最後一筆生意。」

社福婦幼團體並向民進黨團、國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團陳情，強調《菸害防制法》修正案已送進立法院，雖然這次修正號稱是史上最嚴格的法案，但婦幼團體企求，可以立法全面禁售紙菸，這才是最根本的保護下一代。

何若萍另表示，紐西蘭政府修法規定，凡在2009年以後出生的所有民眾，自此以後都不得購買紙菸。馬來西亞政府也有類似的規劃，台灣應該參考這些先進立法，規定特定年齡以下國民終身不得購買紙菸。

而根據衛福部研究，紙菸經燃燒後產生的煙霧有超過7000多種化學物質，包含有93種致癌及有害物質，不僅會引發肺癌和心血管等多種疾病，且二手煙也會造成嚴重危害，影響層面甚廣。

陳情家長表示，台灣進行拒菸宣導多年，但據統計，全台仍有超過8.1萬名青少年使用紙菸，甚至較往年略有上升。紙菸具有易於取得且成本較低的特性，最易成為青少年第一次使用的菸品，所以最該禁絕，希望各黨團可以傾聽家長心聲，這次從嚴來修法。