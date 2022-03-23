今天網壇傳來震撼消息，根據《BBC》、《紐約時報》等多家媒體報導，澳洲25歲世界球后巴蒂(Ashleigh Barty)在個人IG上宣布退休，她發出影片和短文告知外界這個消息，表示這對她來說是艱難的一天。而這位球后才剛在家鄉拿下澳網女單冠軍，終結地主長達44年「冠軍荒」，如今卻突然拋出震撼彈。

巴蒂在IG發文表示：「今天對我來說是艱難、充滿各種情緒的一天，因為我在此宣布結束網球生涯。我不知如何表達，所以請了好朋友協助。我很感謝這項運動帶給我的一切，讓我感到自豪與滿足。感謝一路上支持我的每個人，我將永遠感激我們共同創造的回憶，更多消息會在明天記者會公布。」

相信巴蒂想說的話不只這樣，畢竟早在2010年她就踏入職業網壇。而她似乎於前陣子就有暗示，拿下澳網後她就因身體不適為由接連退出印地安泉、邁阿密大師賽，但這一切對外界還是來得震驚。巴蒂近年表現火熱，2019年奪法網冠軍，2021年再獲溫網金盃，接著於今年澳網封后，實力無須多說。

Ashleigh Barty, a three-time Grand Slam tennis champion ranked No. 1 in the world, announced her retirement just weeks before turning 26. https://t.co/6UNtLcPGpQ — The New York Times (@nytimes) March 23, 2022

巴蒂生涯累積305勝102敗的單打成績，有15座WTA冠軍和4座ITF冠軍，2019年就成為球后，相當不容易，而生涯她還欠缺美網冠軍和奧運金牌，她在2018、2019年連續挺進美網四強，但最後都鎩羽而歸，去年參加東京奧運則在首輪爆冷出局，相信這些都是她未能完成的目標，此時選擇退休非常令人惋惜。