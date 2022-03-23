雲林縣褒忠鄉潮厝國小師生26人20日前往合歡山畢業旅行，23日花蓮地震後1名家長因聯絡不到孩子，在網路PO文表示聯絡不到孩子，請大家幫忙祈禱，校方表示師生都平安，家長因手機有問題才會聯絡不到孩子，預計今天下午2點師生會回到學校。
學校老師李欣容表示，此次登山畢業旅行共4天3夜，20日出發，包含19名六年級學生與1名導師，為了確保安全，特別聘請1名資深登山教練、5名登山助理教練，過程很順利，今天上午11點在山上用餐後就會返回學校。
李欣容說，這名家長今天凌晨地震後，想用手機與孩子聯絡，但手機出現問題，因此沒有聯絡上，急得他上網PO文請大家幫忙祈禱，後來已聯絡上孩子與老師，家長也沒想到會引發這麼大的關注，還好大家都平安。
李欣容指出，學校對於畢旅登山活動，事前都做好完善的安全規畫，並成立手機群隨時上傳照片，讓家長知道活動情況，此次活動非常順利成功，感謝大家的關心。
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