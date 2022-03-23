花東地區從今天凌晨到中午已發生逾50起地震，氣象局也四度發災防告警訊息，有不少網友發現「這次國家警報似乎來得比地震還快！」讓不少人相當驚喜，但也有人抱怨提早10秒響根本沒意義，反而很擾民。而經歷過921大地震的過來人則分享警報提前響的重要功用，包括有時間尋找掩蔽的地方、大聲叫孩子起床，引起網友熱議。

一名網友今早在PTT上發文說，看到許多人抱怨凌晨「地震警報」狂響很粗暴，甚至還有人抱怨警報打擾到睡眠，且提早10秒響根本沒意義，這類言論讓經歷過921地震的他來說，實在很不可思議。

該網友透露，朋友的妹妹在921大地震發生那年考上大學，才剛搬去大學附近準備開始快樂的大學生活，結果在地震後再也沒回家，從此長眠在倒塌的租屋處。921地震發生至今已20年，對於他們這些「老人」來說，一切仍歷歷在目，台灣地震依舊頻繁，但現在有警報，雖然還不夠好，但總比啥都沒有要好。

該名網友表示，比地震發生早10秒響警報，能給民眾時間開門、大聲叫孩子起床、衝去關瓦斯與找掩蔽等，那些覺得不夠用的人，是因為從來沒想過該怎麼用，如果現在不想該怎麼用這10秒，那給再多時間都沒有用。因此他很疑惑，那些認為被警報打擾、10秒不夠用的人，都是什麼樣的人？是沒經歷過921的屁孩？還是雖然有經歷過，但因為年紀太小沒感覺？又或者是單純反社會、反政府的民眾？

氣象局分享，地震發生以後的保命3步驟。（圖／翻攝自中央氣象局數位科普網）

貼文引起網友討論，「多10秒可增加救援時間和存活機率」、「警報叫醒了就算沒事也可以稍微警戒」、「10秒做好『趴下、掩護、穩住』就夠了」、「撇開房子倒塌，之前地震就有人在床上被自家鐵櫃壓死，如果多10秒至少還能掩護或拿枕頭保護」。

而中央氣象局曾分享過地震發生保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，指出地震發生的當下，最重要的是保護頭部與頸部，因此民眾可就近找掩護，躲在桌下或牆腳；而身體不便者要把握「固定、掩護、穩住」的原則，將輪椅或輔具固定，以免在搖晃中跌倒，並護住頭部與頸部，盡量壓低身體。