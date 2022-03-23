英國陸軍已在東歐某個秘密基地訓練烏軍使用英「星紋」（Starstreak）可攜式防空飛彈，英國陸軍防空指揮官說，在英國成功訓練烏軍使用「星紋」飛彈後，俄飛行員要「三思而後行」。

據《泰晤士報》(The Times)報導，「星紋」是由英國泰利斯防空系統公司（Thales Air Defence）所研製的一款短距可攜式防空飛彈系統，該系統以標槍(Javelin)反坦克飛彈為基礎，是世界上最快的短程防空飛彈；最高速度可達4馬赫，命中率高達96%，射程範圍由300~7000公尺。星紋有3個子彈頭，以鎢合金製造，在子彈頭脫離飛彈後，可以利用可控尾翼進行飛行控制，並向共同目標攻擊以摧毀目標。

星紋（Starstreak）飛彈系統

負責協調英國地面防空能力的泰勒(Graham Taylor)上校表示，這種高速武器會對低空飛行的敵方戰機和直升機造成「毀滅性」損害，低空飛行目標幾乎還來不及反應，就會被擊中。他並指出，被任何以2.5馬赫速度行進的東西撞擊，都會產生嚴重的影響。

目前英方向烏軍提供的是可攜式和輕便型支架發射器，還有「星紋」的訓練模擬器。操作「星紋」的訓練非常困難，有英軍表示，密集訓練把時間壓到一周。但可攜式發射系統最難掌握，因為操作員必須扛著14公斤的設備瞄準目標。在一名士兵有資格發射實彈之前，需要在模擬器中成功命中1000 次。目前預計烏軍在2~3周內的密集訓練後，得以形成有效戰力。

此外，由於擔心戰爭可能蔓延到北約領土，英國也向波蘭部署遠程「天空軍刀」（Sky Sabre）防空飛彈系統，該系統將擊落任何飛入波蘭領空的敵機。