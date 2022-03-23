男子拿起腳上的鞋子準備打狗。（摘自臉書社群《日南幼獅工業區》）

男子拿起腳上的鞋子瘋狂打狗。（摘自臉書社群《日南幼獅工業區》）

台中市大甲幼獅工業局附近發生虐狗事件，一名男子騎自行車，突然從對角騎上人行道，差點衝撞到栓在旁邊的小黃狗，他竟下車拿起鞋失控瘋狂打狗，還兩度踹狗，來來回回6度打狗，時間長達2分鐘多，被栓住的小黃狗無法逃跑，只能縮在一旁任憑男子毆打，網友po上網疾呼大家揪出虐狗單車男。

有網友po出虐狗畫面，一隻小黃狗被栓人行道正在吃東西，一名身穿黃色夾克及牛仔褲的男子，騎自行車突然從對向衝上來人行道，小黃狗嚇得跳開，單車男下車後猛朝狗看，並時不時伸出手比劃，狗趕緊躲到牆角，男子竟又靠過去，拿起腳上的鞋朝狗連續狂打，停下來幾秒又是一陣狂打。

小黃狗因為被拴住無法逃跑，只能縮在一旁任憑男子施打，男子走到自行車旁後，又再回頭拿鞋揍狗，接著穿上鞋後，以為他要離去了，不料，怒氣未消的他，時不時比畫手，又返回猛力踹狗，就這樣來來回回6度揍狗，時間長達2分鐘之久，拿鞋打狗高達3、40下。

網友超不忍心，紛紛留言說「這樣打法，狗狗一定腦震盪」、「小黃狗看到他就躲開，這人一定是虐狗慣犯」，網路一片撻伐聲，揚言要揪出虐狗單車男。

台中市動保處長林儒良痛斥，這種行為相當要不得，飼主把狗拴起來有做好應做責任，該男子竟瘋狂打狗，由於目前未收到民眾報案，今天將派員主動過去蒐集證據，男子傷害狗已違反動保法，可處1萬至7萬元罰金，若狗不幸死亡，就會有刑責，將併罰200萬元罰金。

大甲警分局表示，民眾已口頭報案，目前尚未做筆錄，待做完筆錄後，會移給台中市動保處調查。