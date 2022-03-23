去年底85度C與卡娜赫拉的小動物聯名推出三款療癒小物，引發熱烈回響，如今，最萌P助與粉紅兔兔化身可愛造型蛋糕，在85度C限定販售，包括整模大頭造型「粉紅兔兔-甜蜜草莓」，兩款切片蛋糕「粉紅兔兔-可愛蘑菇」、「P助-歡樂小鴨」。除了外型吸睛，就連蛋糕盒內墊高板，還可DIY變身為卡娜赫拉的小動物置物架，好吃又好玩，3/24號全台門市開賣，限量八萬八千顆，預估兩個半月完銷，創造一千三百萬銷售額。

「粉紅兔兔-甜蜜草莓」造型蛋糕，售價550元。療癒又可愛的粉紅兔兔造型蛋糕讓少女心噴發，頭上還點綴著草莓巧克力片，粉嫩粉嫩的外型融化你我的心，以香軟可口的桔香戚風蛋糕為主，內餡由草莓慕斯和香草慕斯一層一層堆疊，包覆著Q彈可口的布丁與莓果Q凍，滑順慕斯帶出莓果Q凍的酸甜滋味，是你不可錯過的好滋味。

「粉紅兔兔-可愛蘑菇」切片蛋糕，售價75元。粉紅兔兔頂著可愛小蘑菇和你一起快樂玩耍，蛋糕以香軟的桔子戚風蛋糕為底，搭配香甜可口的紅桃慕斯和香草慕斯，內餡包覆法國BOIRON玫瑰紅桃Q凍與比利時愛迪亞水蜜桃餡，自然成熟的水蜜桃，入口滑潤多汁帶有淡淡香味，周圍環繞脆口的草莓米花巧可，層層口感意猶未盡。

「P助-歡樂小鴨」切片蛋糕，售價75元。頭頂黃色小鴨，圓滾滾的P助超級卡哇伊，蛋糕使用柳橙慕斯與柳橙果醬，搭配來自義大利的高爾夫耐烤檸檬卡士達餡，綿密滑順，搭配周圍的檸檬米花巧克，酸酸甜甜酥脆的口感，清爽的彷彿夏天提前來臨。

85度C強調不僅蛋糕好吃，就連外包裝也別出心裁。小切片蛋糕搭配專屬超萌虎年蛋糕提盒，提在手上，精巧萌趣模樣讓人捨不得入口。而造型蛋糕外盒，是超萌烘焙大師P助和粉紅兔兔手做甜點塗鴉圖，蛋糕盒內的墊高板，還可拆下DIY變身為卡娜赫拉的小動物置物架，既實用環保又美觀。85度C指出，三款蛋糕限量八萬八千顆，3/24日起全台門市開賣，售完為止，卡娜赫拉鐵粉千萬不要錯過。