不少人認為，吃太鹹容易洗腎，但小心吃太甜，也會造成腎功能衰退。家醫科醫師闕壯理表示，台灣民眾洗腎原因第一名是「糖尿病」，約有46%新洗腎患者因「糖尿病控制不佳」，導致腎功能衰退而洗腎，且洗腎患者超過6成都活不過10年。

家醫科醫師闕壯理在IG粉專「醫師 Dr. John」提到，許多人常說「吃太鹹會洗腎」，但吃甜食其實更容易洗腎，根據數據顯示，台灣民眾洗腎的原因，第一名是糖尿病、第二名是高血壓、第三名則是腎臟發炎，吃太鹹雖會導致高血壓、影響腎功能，有些人甚至因此不太敢碰日本拉麵，但偶爾吃其實並不嚴重，洗腎的機率非常低。

闕壯理醫師進一步說明洗腎的4殘酷真相，台灣目前將近10萬人在洗腎，而且逐年上升；按照比例來看，每百萬人有超過3400人在洗腎，台灣盛行率世界第一；以年年虧損的健保來說，花最多錢的項目就是洗腎，比癌症還多；此外，洗腎患者的10年存活率為35%，表示超過6成的患者都活不過10年。

除了飲食習慣外，闕壯理醫師指出，使腎臟受損的原因包括急性慢性發炎、感染、尿路阻塞、膀胱輸尿管逆流所導致的腎臟病，還有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病控制不良，也會對腎臟造成損害，若有不良生活型態，例如抽菸、喝酒或肥胖、不當用藥、家族史等，也有可能讓腎臟受損，對此也建議民眾，長期飲食過甜重鹹者應儘早抽血或做全身檢查，早點發現治療。