已經巡迴全台2000多所學校的「美力台灣3D電影車」，其創辦人、導演曲全立縱使曾因腦瘤面臨生命危險，但歷經28小時的手術、恢復健康後，為了紀錄台灣的美拍攝「美力台灣」，今年也宣布要拍攝「台灣超人」，今天獲頒周大觀文教基金會「熱愛生命獎章」。

今年的「熱愛生命獎章」共有16個國家、26位勇士獲得，周大觀文教基金會今天頒發來自台灣的3名得主，包括曲全立、唐寶寶陳尚哲及寶寶孫郁茵等人。

曲全立表示，2002年時腦中長了顆拳頭大小的腫瘤，曾經被宣判最多只能活半年，後來歷經28小時的手術後，希望紀錄台灣的美因而拍攝「美力台灣3D」、獲得肯定後，也走向台灣的偏鄉希望啟發孩子的夢想及視野，希望他們能對台灣有更多的認同。

曲全立說，目前也籌備拍攝「台灣超人」，目標要紀錄100位「超越自己的人」的故事。

中國時報社長王綽中致詞時也說，目前全球已有4.7億人染上新冠肺炎、610萬因此，此外，俄烏戰事也讓大家反思要如何去避戰，如果能透過與對岸累積更多的「緣」或許就能有此效果。

此外，周大觀基金會創辦人周進華提及，今年除了將在9月邀請26位來自16國的「熱愛生命獎章」得主來台分享外，因應烏克蘭戰事，也透過曾獲熱愛生命達的烏克蘭輪椅模特兒亞歷珊卓‧庫塔斯認養10位逃難的癌童。