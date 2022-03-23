立法院內政委員會23日上午召開第5會期第7次全體委員會議，邱太三列席報告備詢時指出，陸委會修正兩岸條例第9條及第91條，第40條之1、第93條之1及93條之2，內容強化涉及政府委託或補助的核心關鍵技術人員赴陸規範，及防範陸方挖角台灣高科技人才，及藉由人頭來台投資等違法行為。目前修正草案已經行政院院會通過，於2月21日函請立法院審議並已付委。

此外，為了避免陸資藉由併購在陸台廠以獲取台灣關鍵技術，經濟部會同陸委會研擬「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」部分條文修正草案，預計將規定，凡經關鍵技術小組審查通過之赴陸投資案，如事後擬轉讓予陸資，將視同「技術合作」並須事前審查。

立委羅美玲表示，調查局自109年12月起開始辦理「防治中共惡意人才挖角專案」，至今已偵辦33案，挖角台灣高科技人才高達5、600人。她還呼籲加速修正《香港澳門關係條例》，防止陸資藉由港澳企業進入台灣。

邱太三對此表示，陸委會目前跟經濟部正在檢討此問題，如陸資對港澳企業「具有實質操控力」，投審會將會同相關機構做審查。修訂港澳條例茲事體大，但是會再與投審會與經濟部精進於個案的討論。