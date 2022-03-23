俄羅斯入侵烏克蘭雙方爆發嚴重軍事衝突，西方各國紛紛發動經濟制裁，美國全面停止俄羅斯能源進口，歐盟計畫逐步取消禁口俄羅斯天然氣、原油及煤炭等能源，然而有經濟學家警告，若今年不恢復進口俄羅斯能源，全球經濟將免不了陷入嚴重衰退。

美媒報導，達拉斯聯邦儲備銀行經濟學家Lutz Kilian和Michael Plante近日在一份報告中分析歐美制裁俄羅斯能源帶來的後果，他們將目前遇到的危機與1991年伊拉克入侵科威特造成石油供應受阻的事件進行比較。

兩人認為，若俄羅斯的石油供給持續下滑，將導致通貨膨脹更為嚴重，進而壓縮消費支出，全球經濟也會出現嚴重衰退，他們警告，「若俄羅斯石油供應短缺無法得到控制，油價很有可能持續上漲，並保持在高位。」

值得一提的是，目前傳出許多西方國家打算繞過現行制裁手段，降低禁運俄羅斯能源所帶來的影響，不過目前未有明確決定。

俄羅斯與西方國家互相制裁勢必兩敗俱傷，當歐美禁運俄羅斯原油後，投資銀行高盛預估，未來俄羅斯原油及石油產品海運出口量，每日將下降300萬桶左右，市面上甚至會有約7成的俄羅斯原油仍在尋找買家。