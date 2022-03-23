台灣今凌晨1點41分發生6.6強震，全台有感，震央在花蓮近海，接著花東開始餘震不斷，截至上午11點包含主震，已發生58起規模較大地震。氣象局長鄭明典今在臉書貼出「震央分布圖」，地震幾乎都集中在台東縣長濱鄉、花東交界處。

鄭明典在臉書指出，點點的顏色指的是量測到的最大震度範圍，紅色是規模6.5以上的地震，黃色規模5.5以上、綠色是規模未達5.5的地震，提醒餘震還是頻繁出現，要持續觀察。

從圖中能看到規模6的地震震央在海上，有3個規模5的地震震央在陸地。網友紛紛留言：「天阿群震嗎」、「還好不是一次超大」、「長濱整夜這樣三四級地震，看到都害怕。」、「盡量地震吧，能量放完就沒事了」、「板塊真的在一起，日本震完換台灣」。

此外，PTT還有網友整理統計今天凌晨發生的地震規模及深度，發現多為30公里以下的淺層地震，震央主要集中在台東縣長濱鄉。也讓鄉民驚呼，「地震也太密集了吧，比921還多？」、「推整理，有心給推！」