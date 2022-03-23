櫃買中心23日表示，永續發展債券申請發行案件持續熱絡，為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，今年持續將永續發展債券列為重要推動業務，今年截至3月22日已有10檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共新台幣313.52億元，而流通在外發行檔數為95檔，發行餘額為新台幣2,926.49億元。

櫃買中心截至3月22日，尚有3家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續於今年4月底前上櫃掛牌。

綠色債券方面，至3月22日，國內綠色債券流通在外共71檔，發行餘額達2,103.78億元；今年來已發行5檔，發行總金額為204.16億元，包括台積電公司發行54億元（2檔）、德意志銀行發行4.6億美元、及法國巴黎銀行台北分行發行新台幣22億元（2檔），另有世界先進及德意志銀行分別於1月22日與3月15日，取得綠色債券資格認可，並分別預計於3月底及4月底前發行。

可持續發展債券，至3月22日，國內可持續發展債券流通在外共16檔，發行餘額達668.74億元；今年來已發行4檔，發行總金額合計為新台幣98.36億元，包括兆豐銀行發行15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行35億元及元大銀行發行20億元。

社會責任債券方面，至3月22日，國內社會責任債券流通在外共8檔，發行餘額為新台幣153.97億元；今年已有玉山銀行發行1檔新台幣11億元，另有遠傳電信已於1月27日取得社會責任債券資格認可，預計於3月底前發行。