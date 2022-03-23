知名女星賈靜雯，2019年憑著夯劇《我們與惡的距離》拿下金鐘女主角寶座後，近期又憑電影《瀑布》獲得金馬最佳女主角的肯定，演藝事業再攀高峰，私下美滿的婚姻生活也羨煞旁人。而2015年與男星修杰楷結婚，並陸續生下2名寶貝女兒咘咘與波妞的賈靜雯，近日又突然在社群平台上PO文表示「家裡多了新成員」，讓粉絲們又驚又喜也引起網友熱烈討論。

賈靜雯日前於個人IG的限時動態上，突然發文表示「好啦！我承認我很瘋狂….我把牠帶回家了，歡迎「草阿貴」成為我們家的一份子」，而仔細看才發現她文字中所寫的新成員竟是一隻超可愛的寵物青蛙，但首次養爬蟲動物的賈靜雯也難免有些緊張，透露現在才開始研究有關爬蟲類的資訊，希望新成員草阿貴能長長久久的在她的家中成長。

事實上，賈靜雯與修杰楷婚後除了擁有梧桐妹、咘咘與波妞3名可愛的女兒外，家中還飼養了1隻愛犬，以及2年前領養的2隻流浪貓，現在又多了一隻寵物青蛙，讓她家一瞬間升級為「一家九口」相當熱鬧。而先前賈靜雯受訪時曾透露，自己與修杰楷除了喜歡小孩外，也希望擁有熱鬧的家庭生活，因此經常帶著孩子與好友及親戚們的孩子一同聚會玩樂；修杰楷日前登上小S所主持的節目「小姐不熙娣」時也曾表示「因為喜歡小孩所以如果可以的話還想繼續生」，同樣引發熱議。