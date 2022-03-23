櫃買中心23日表示，為提升金融機構及其與法人客戶間之店頭衍生性金融商品成交確認作業效率及節省成本，以及配合我國建立店頭衍生性金融商品集中結算（CCP）制度，櫃買中心規劃建置店頭衍生性金融商品成交確認系統，提供數位化即時成交確認服務，預計111年4月25日正式上線，另亦建立店頭衍生性金融商品交易資料提交CCP機制，協助金融機構將交易資料傳輸至臺灣期貨交易所進行集中結算，預計111年中上線。

為利使用者瞭解作業流程及熟悉系統操作方式，櫃買中心店頭衍生性金融商品成交確認系統已自111年2月14日起，開放金融機構及金融機構之法人客戶（上市、上櫃、興櫃及公開發行公司）進行功能測試；另金融機構間之交易，金融機構可透過衍生性金融商品交易資訊儲存庫（TR）系統申報交易後，或請交易經紀商（如元太外匯公司、台北外匯公司）代為輸入交易資訊至成交確認系統後，再進行成交確認及提交CCP功能測試。

櫃買中心預計於4月24日辦理店頭衍生性金融商品成交確認系統市場會測，截至目前為止，已有多家金融機構參與成交確認及提交CCP平日作業測試，歡迎金融機構偕同交易相對人踴躍參與測試，並多加利用櫃買中心推出之新服務。