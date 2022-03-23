台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，為使民眾迅速獲得基本的地震險保障，住宅地震保險基金表示，民眾可投保住宅地震基本保險，以減輕地震災情造成之財物損失，全台住宅地震險投保率37.02％。

截至111年2月底止，台灣住宅地震基本保險，投保率約37.02％，住宅地震保險基金表示，顯示民眾對於自身住宅財產已頗具風險意識，惟仍有許多屋主尚未投保，建議應即早投保，以獲得基本保障。

住宅地震保險基金提表示，住宅地震基本保險保障範圍主要包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水等危險事故，造成已投保住宅地震基本保險的房屋倒塌或不堪居住之「全損」損失時，即可取得保險金額理賠及臨時住宿費用。目前保險金額最高為150萬元，臨時住宿費用為20萬元，保險期間為一年期，每年保費1,350元，相當於每日只需3.7元，即可獲得基本的地震險保障。