民進黨將徵召誰參選台中市長？黨中央至今未有定論，前台中市交通局長、前市長林佳龍的子弟兵王義川，今天上午拋出震撼彈，宣布將爭取參選台中市長。王義川指出，台中市近3、4年市政停滯，實在看不下去，才決定站出來，有信心能打贏盧秀燕。

對於王義川宣布參選，民進黨台中市黨部主委李天生表示，民進黨是民主的政黨，只要符合資格、有服務熱忱，大家都有機會可參選；目前檯面上的人選已經很熱鬧，相信黨主席已經有口袋名單，也有選對會來進行協調，目前應該先讓市議員登記完成後，相信市長人選定可以水到渠成。

王義川表示，台中市本來是很有創意的城市，許多年輕人喜歡來發展，但現在台中薪資所得六都最低、這幾年沒有大型投資案，且房價越來越高，年輕人覺得這個城市越來越不友善；他有執政經驗，了解台中市能發展到什麼程度，也知道市府團隊在做什麼，有信心可以打贏盧秀燕。

王義川強調，民進黨是採取徵召提名，沒有初選，所以不需要黨內同志相互競爭，大家的對手只有盧秀燕，以棒球來說，就是「左投剋左打」；他已經告知林佳龍此決定，林也表示支持、說要換年輕人上場。目前也已準備好25對盧市府提出的考卷，針對土地、交通、環境、治安與經濟這五大爭議，徵召確定後將一一提出。

此舉是否對上外傳可能代表民進黨參選的立法院副院長蔡其昌，王義川說，誰可以打贏盧秀燕才應該提名誰，「我認為我可以打贏盧秀燕，蔡其昌是否能打贏盧，他自己要去談」。

蔡其昌辦公室發言人翁杰則說，尊重任何一位黨員有意參選的意見與想法，蔡其昌過去已數度說過，只要黨需要徵召、他絕對站到底，且有信心會贏，目前靜待蔡主席最後徵召的結果。