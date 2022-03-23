四連霸的新北第一選區市議員鄭戴麗香因心臟、坐骨神經等健康因素，決定不再選議員，地方盛傳，鄭戴麗香原想要接棒給自己兒媳婦，然而媳婦表示未有意願，國民黨將要推派侯家軍女子弟兵參選；國民黨新北黨部則指出，確認鄭戴麗香未領表後，將由提名審查小組召開審查會議，進行下一階段的人選評估。

據了解，新北市議員鄭戴麗香因坐骨神經及心臟疾病等身體因素，決定不參選下屆市議員。知情人士表示，然而因選舉勢必要掃街拜票，鄭戴的坐骨神經不好，到時拜票會是大問題，另外，鄭戴也有心臟的問題，在醫生提醒下，臨時決定不選議員。

鄭戴麗香原想要接棒給自己兒媳婦，然而媳婦表示未有意願，因此會將決定權交給國民黨新北黨部，由黨部徵招。知情人士也透露，目前以「侯家軍」 、「女性」為最優先。

國民黨新北黨部18日公告，議員候選人領表時間為22至23日、登記為23至25日，新北第一選區（淡水、八里、三芝、石門）國民黨將提名兩席，除現任陳偉杰再連任外，另一席為婦女保障。國民黨新北黨部指出，確認鄭戴麗香未領表後，將由提名審查小組召開審查會議，進行下一階段的人選評估。