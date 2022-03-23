三井LaLaport購物中心示意圖。（高市經發局提供）

今（23）日在高雄市長陳其邁見證下，台糖與三井正式簽約，依期程規畫明年動土，最快2026年營運。（柯宗緯攝）

今（23）日在高雄市長陳其邁見證下，台糖與三井正式簽約，依期程規畫明年動土，最快2026年營運。（柯宗緯攝）

日商三井不動產投資100億元將進駐台糖高雄鳳山國泰重劃區，打造6萬坪商場三井LaLaport，這也是台灣第3家三井LaLaport。今（23）日在高雄市長陳其邁見證下，台糖與三井正式簽約，依期程規畫明年動土，最快2026年營運。至於是否引進影城，業者表示仍在審慎評估。

台灣三井不動產董事長兼總經理下町一朗指出，2016年三井MITSUI OUTLET PARK林口開幕，正式耕耘台灣，相繼在台中、台南打造OUTLET PARK，同時持續進行開發LaLaport，LaLaport是三井旗下購物中心的品牌名稱，在日本有17座，已經營數10年。

下町一朗表示，三井lalaport首家將在今年於台中開幕，2023年在南港、2026年在鳳山開幕，而lalaport有別於高樓層百貨，設計為樓層數滴、空間寬廣，並引進時尚購物、餐飲設施、休閒娛樂等，能讓三代同堂家庭逛一整天都能滿足開心。

台糖董事長陳昭義提到，三井將進駐國泰重劃區約4.3公頃土地，一旁緊鄰衛武營國家藝術文化中心、高捷鳳山西站、國道，以及未來高捷黃線也會經過，交通條件非常好，這也是三井評估選中的重要原因。

陳其邁指出，過去鳳山連一座百貨公司都沒有，歡迎三井集團到高雄投資，總共會投資100億台幣，占地面積達到6萬坪，結合娛樂、百貨、休閒多功能的一個購物跟休閒中心，相信也會進一步帶動整體鳳山地區的發展。

台糖公司高雄區處為活化土地，在鳳山區衛武營國家藝術文化中心東側，國泰路二段、自由路所圍街廓內招商土地面積4.3公頃，去年底舉辦招商僅有三井公司1家投標，最後以年保證經營權利金標價3715萬元，高於底價決標。另每年租金約7680萬元。