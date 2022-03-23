台南市自訂「重大酒駕事件資訊公開作業原則」，率先全台，於本月初公布酒駕者資訊，目前公布酒駕累犯已達10人，台南市政府交通局為預防酒駕累犯，也已針對近2年半以來約6000名酒駕違規受罰者寄發通知書，加強嚴禁酒駕宣導教育。

交通局表示，道路交通管理處罰條例增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，3月31日起實施，台南市則自訂「重大酒駕事件資訊公開作業原則」並已月初提前上路。

交通局指出，道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰已修法通過，並經行政院定自今年3月31日施行，累犯紀錄將從5年延長至10年，酒駕、毒駕、拒測兩次以上累犯者得公布姓名、照片及違法事實，提醒千萬不要酒駕，以免失了荷包又失面子。

交通局長王銘德表示，新修正道交條例規定駕駛人若於10年內第2次酒（毒）駕，包括酒精濃度超過規定標準或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品、行經警方設置酒精測試檢定處所不停車接受稽查、拒絕接受測試檢定等，除現行已有加重罰鍰、移置保管汽機車、吊銷駕駛執照、道安講習外，新增公路主管機關得公布累犯姓名、照片及違法事實，請駕駛人勿輕易觸法。

台南市交通事件裁決中心因應本次道路交通管理處罰條例第35條、第35條之1修正即將上路，已挑檔2019年7月1日至2020年2月28日期間，曾違反道路交通管理處罰條例第35條第1項至第5項，有關酒駕、拒測違規者名單約6000人（含行為地位於台南市轄區內以及台南市民於外縣市違規者），將以平信郵寄通知，加強新法修正宣導，並提醒切勿酒駕，共同維持行車秩序及安全。

裁決中心指出，為有效遏阻酒（毒）駕，強化公權力及彰顯維護公法上債權之決心，已與法務部行政執行署台南分署合作辦理酒（毒）駕罰鍰專案移送強制執行作業，迄今已專案移送近3000件。