俄羅斯入侵烏克蘭已近1個月，戰事仍未出現緩和跡象，傳出歐盟國家考慮與英、美一同禁運俄油，國際油價包括布蘭特原油、紐約西德州中級原油都站上110美元關卡。國際油價近期價格劇烈波動，值得關注的是，俄國官員週二(22日)宣稱，因暴風雨導致輸油管線設備損壞，從黑海出口的石油每日恐少百萬桶，相當於全球產量的1％，引發市場擔憂俄羅斯為了報復西方制裁，準備減供石油。專家認為，俄羅斯透過減供石油報復制裁，將導致油價進一步飆升，以及全球經濟衰退的問題。

《路透》引述俄國能源部副部長Pavel Sorokin說法指出，輸出俄國和哈薩克原油的「里海石油管線」因遭到暴風雨侵襲，未來兩個月的修復期間，每日運油量將減少100萬桶。分析師則對俄方釋出消息有所質疑，認為俄國可能自導自演，或將蓄意阻撓油管復工。

報導指出，「里海石油管線」是全球最大的輸油管線之一，這條管線每天運送約120萬桶石油，佔全球需求約1.2％，目前任何供應中斷都將為全球石油市場帶來進一步壓力。拜登當局禁止俄國原油進入美國，但是上述管線輸出的哈薩克原油取得豁免。

另根據美國達拉斯聯邦準備銀行經濟學家的說法，如果俄羅斯能源今年不能恢復出口，全球經濟可能無法避免衰退。強調若俄羅斯的石油供給持續下滑，將導致通貨膨脹更為嚴重，進而壓縮消費支出，全球經濟也會出現嚴重衰退。