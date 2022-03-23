【旅遊經 編輯部報導】「南雅漁港」位於新北市瑞芳區，地處北部濱海公路之上，海岸線佈有大量的海蝕風化岩。鄰近潮間帶可觀察到許多魚蝦、蟹類、海葵及螺類等生物，擁有豐富的自然生態，一旁還有南子吝步道與南雅奇石，更是假日民眾欣賞海景的好去處，前住的民眾除了能戲水外，還能觀海景、步道踏青「趣」！

向南雅漁港港區望去

怪石嶙峋的海岸

南雅奇石

新北市綿延海岸線有145公里，廣闊且漁港眾多，其中28處漁港各有特色，位於新北市瑞芳區南雅里的南雅漁港，岸旁怪石嶙峋、海中滄浪翻卷，蒼天碧水映出當空日曜，不禁讓人想起詩人所云：「東臨碣石，以觀滄海。水何澹澹，山島竦峙。樹木叢生，百草豐茂……」，一眼望去，南雅地區海岸線旁山勢陡峭，大自然鬼斧神工的作用下，可見許多的海崖及海蝕風化岩，由於岩石本身各層硬度與厚薄度不同，受侵蝕速率相異，從而產生奇特嶙峋的特色地貌。

石梯坑古道的入口有別於台灣西海岸平坦寬廣，獨有一番特色，向山望去，石梯坑古道草木鬱鬱，青山聳立，登上步道向海望去，在明媚陽光的襯托下，使來訪者感受春季晴空之美，走下南雅奇石地景步道，竹筍岩、霜淇淋岩等映入眼簾，從正午的晴空萬里，到夕照的霞光赤映，人與海、光與影，編織出屬於南雅漁港獨有的山海印象。

南子吝步道南子吝步道，步道全長僅990公尺，步程約１小時，沿途可飽覽南雅海岸景觀及南雅聚落全景，眺望鼻頭角、基隆嶼、無耳茶壺山、草山山列的草原景觀等以及基隆山，途中更可觀賞南雅聚落的小橋流水、綠蔭、傳統石頭建築，也可俯視完整的海岸線景觀。

除了奇岩地景，鄰近潮間帶，亦可以觀察到許多魚蝦、蟹類、海葵及螺類等生物，如此豐富的自然生態，相當適合闔家親子遊，若想欣賞這些美景，不開車也十分容易，南雅漁港緊臨濱海公路，人車熙攘，來往交通相當便利，可以由臺北站-轉搭國光客運1811（往羅東）、1812（往南方澳）至南雅站。或搭乘臺鐵至瑞芳站再轉搭台灣好行856黃金福隆線至南雅南新宮站下車！

新北市漁業處表示，新北市漁港多元且各有特色，南雅地區除了具奇特地景外，漁港也是活動場域之一，也愛漁港，「這裡」是不錯的選擇，適合熱衷尋找奇特地景的遊客前往取景或探尋秘境。

圖片：新北市政府漁業處提供