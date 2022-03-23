俄烏衝突持續膠著之餘，可能將引發全球糧食供應危機。資料顯示，世界糧食計畫署支付的糧食價格已經比2019年高出3成，如果戰事蔓延，運輸價格還可能飆升3倍。更有專家直指，當前全球恐面臨高達2000萬噸穀物的缺口。

大陸澎湃新聞報導，根據世界銀行的資料，2018年俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭是第五大小麥出口國。這兩個國家加起來約占全球小麥出口總量的四分之一。

而烏克蘭農業部長萊申科（Roman Leshchenko）當地時間22日表示，烏克蘭2022年春季糧食作物的播種面積可能僅有700萬公頃。 烏克蘭總統澤倫斯基同日向義大利議會發表視訊講話時也稱，如果俄羅斯控制或封鎖烏克蘭的港口，那麼作為全球最大的糧食出口國之一，烏克蘭糧食出口困難或將導致全球糧食危機。

報導引述聯合國世界糧食計畫署（WFP）此前一份報告警告稱，阿富汗、衣索比亞和敘利亞尤其容易受到小麥進口受阻的影響，數百萬人非常依賴小麥進口。在這些國家，已經受到衝突、氣候變化、新冠疫情大流行和成本上升的綜合影響。在中東和北非地區，較高的食品和能源價格也給黎巴嫩和葉門帶來了困難，而東非則預期會面臨更加複雜的情況，當地84％的小麥需求需要通過進口來滿足。

報告稱，除占據世界上相當大的一部分小麥出口比例，烏克蘭在過去十年中已經成為世界糧食計畫署糧食採購的最大供應商，例如葵花籽油。

「饑餓直接威脅著烏克蘭，這場衝突的後果將蔓延到全球。」聯合國世界糧食計畫署執行主任畢斯利（David Beasley）指出，由於糧食短缺、戰爭、新冠大流行的經濟餘震和原油價格接近13年來的最高點，世界糧食計畫署支付的糧食價格已經比2019年高出30％，「如果黑海運輸走廊被這場迅速發展的衝突進一步打亂，運輸價格將同步升高，翻倍甚至三倍。

聯合國糧農組織（FAO）首席經濟學家柯藍（Maximo Torero Cullen）直言，俄烏衝突對烏克蘭糧食收穫和出口造成影響，如不能及時解決，世界糧食供應或將面臨長期考驗。

柯藍稱，俄羅斯和烏克蘭提供全球3％的小麥，其中一部分供出口的產量已經交貨，現在烏克蘭還有700萬噸的小麥和1200萬噸玉米等待交貨，這意味著（全球）有2000萬噸的穀物，面臨供應缺口。此外，西方對俄羅斯的制裁還導致能源和化肥價格上升，這或將給世界糧食供應帶來長期影響。